لافروف وموغيريني يناقشان تفاقم الوضع في أوكرانيا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ناقش، اليوم الجمعة، في اتصال هاتفي مع ممثلة الاتحاد الأوروبي الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية فيديريكا موغيريني، تدهور الوضع في أوكرانيا واتفق على إمكانية عقد لقاء ثنائي.

وجاء في بيان الخارجية: “وبحث الجانبان الوضع في ليبيا، وقضايا التسوية السورية وتفاقم الوضع في أوكرانيا، والوضع في البلقان، وقد تم الاتفاق على عقد اجتماع على هامش الفعاليات المقبلة متعددة الأطراف للبحث بشكل أكثر موضوعية في فرص التعاون حول القضايا الدولية والإقليمية، والحالة العامة لشؤون العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي “.