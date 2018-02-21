لافروف يؤكد التدخلات الأميركية في شؤون سورية تمنع التوصل إلى حل للأزمة

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن التدخلات الأميركية في شؤون سورية تمنع التوصل إلى حل للأزمة داعياً إلى احترام مبدأ وحدة وسيادة الأراضي السورية.

وأوضح لافروف خلال مؤتمر صحفي في سلوفينيا نقلته وسائل إعلام روسية أن تصرفات الولايات المتحدة و”التحالف” الذي تقوده في سورية لا تساعد على التوصل إلى تسوية للأزمة فيها.

وردا على سؤال حول الوضع في منطقة عفرين حث وزير الخارجية الروسي الأطراف الخارجية المؤثرة على بدء حوار مع الحكومة السورية على أساس احترام سيادة سورية وسلامة أراضيها الأمر الذي أكده مجلس الأمن مراراً مشدداً على أنه لا يمكن حل الوضع في عفرين إلا على أساس هذا المبدأ فقط.

وكان لافروف أكد خلال لقاء مع نظيره الباكستاني خواجة محمد آصف في موسكو أمس ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وقال:”نحن نقف بحزم إلى جانب حل جميع القضايا المتعلقة ذات الصلة لكن تلك الحلول يجب أن تتم في إطار وحدة أراضي سورية”.