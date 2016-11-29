لافروف يؤكد لحفتر استعداد موسكو على دفع التسوية السياسية في ليبيا

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو، اليوم الثلاثاء، خلال لقائه مع القائد العام للجيش الوطني الليبي، خليفة حفتر، الوضع العسكري والسياسي في ليبيا، مؤكدا استعداد موسكو للمساعدة في دفع عملية التسوية السياسية في البلاد.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان اليوم الثلاثاء: خلال المحادثات تم التركيز على تطورات الوضع العسكري السياسي في ليبيا.

وأضاف البيان أن «الجانب الروسي، شدد كذلك على أهمية استمرار الحوار الشامل بين الليبيين، القائم على حتمية ضمان وحدة البلاد، بالحفاظ على سيادة ووحدة الأراضي الليبية، وتم التأكيد على استعداد موسكو للمساهمة في التقدم الناجح للعملية السياسية في الاتصالات مع قادة القوى السياسية المختلفة في ليبيا».