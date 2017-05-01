لافروف يبحث في اتصال هاتفي مع تيلرسون اجتماع أستانا المقبل حول الأزمة في سورية

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون في اتصال هاتفي اليوم اجتماع أستانا المقبل حول الأزمة في سورية والمقرر عقده يومي 3 و4 أيار الحالي.

ونقلت وكالة نوفوستي للأنباء عن وزارة الخارجية الروسية قولها في بيان اليوم.. إن “الوزيرين بحثا ايضا عددا من الأمور المتعلقة بالعلاقات الثنائية”.

واستضافت العاصمة الكازاخية أستانا ثلاثة اجتماعات حول الأزمة في سورية عقد الأول يومي الـ23 والـ24 من كانون الثاني الماضي وصدر في ختامه بيان أكد الالتزام بسيادة واستقلال ووحدة الأراضي السورية وشدد الاجتماع الثاني الذي عقد في الـ16 من شباط الماضي على تثبيت نظام وقف الأعمال القتالية في سورية بينما عقد الاجتماع الثالث يومي الـ14 والـ15 من آذار الماضي بغياب وفود “المعارضة المسلحة”.