لافروف يبحث في اتصال هاتفي مع تيلرسون مهمة تخفيف التوتر في سورية

ناقش وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الامريكي ريكس تيلرسون اليوم مهمة تخفيف التوتر في سورية في ضوء نتائج اجتماع أستانا 4 وكذلك تنشيط المساهمة الخارجية بتسوية الازمة في سورية.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن وزارة الخارجية الروسية قولها في بيان انه //تركز الاهتمام على موضوع تسوية الازمة في سورية وتمت مناقشة مهمة تخفيف التوتر وجعل نظام وقف الاعمال القتالية مستقرا وتنشيط المساهمة الخارجية فى المحادثات حول الازمة في سورية//.

كما بحث الوزيران في المكالمة التى جرت بمبادرة من الجانب الامريكى افاق الاتصالات الروسية الامريكية.

وكانت الدول الضامنة لاتفاق وقف الاعمال القتالية في سورية وهي روسيا وايران وتركيا وقعت امس خلال الجلسة العامة لاجتماع استانا الرابع في العاصمة الكازاخية على المذكرة الروسية الخاصة بمناطق تخفيف التوتر.