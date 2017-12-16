لافروف يبحث في اتصال هاتفي مع لودريان الوضع في سورية

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان الوضع في سورية وعددا من القضايا المشتركة بين البلدين وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم.

وجاء في بيان للوزارة نقلته وكالة تاس أن “الوزيرين ناقشا خلال اتصال هاتفي جرى أول أمس بمبادرة من الجانب الفرنسي مجموعة واسعة من القضايا الثنائية وجدولا زمنيا للاتصالات السياسية خلال الفترة المقبلة كما تمت مناقشة عدد من القضايا الدولية مع التركيز على تطور الأوضاع في سورية”.

وكان لافروف أكد أمس في كلمة أمام مجلس الاتحاد الروسي أن الانتصارات التي حققها الجيش العربي السوري بالتعاون مع القوات الجوية الروسية على الإرهاب تشكل أرضية ضرورية للانتقال إلى مرحلة التسوية السياسية للأزمة في سورية.