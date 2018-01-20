لافروف يبحث مع تيلرسون هاتفياً الوضع في سورية

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره الأميركي ريكس تيلرسون تطورات عملية التسوية السياسية للأزمة في سورية وضمان الاستقرار فيها.

وأصدرت وزارة الخارجية الروسية بياناً قالت فيه: لافروف وتيلرسون بحثا خلال اتصال هاتفي بمبادرة من الجانب الأمريكي الوضع في سورية بما فيه مسائل تتعلق بالإجراءات الهادفة إلى ضمان الاستقرار في شمال سورية.

وأضاف البيان: الوزيرين بحثا القضايا المرتبطة بعملية التسوية السلمية للأزمة في سورية برعاية الأمم المتحدة والتي ينبغي أن يسهم فيها مؤتمر الحوار الوطني السوري المقرر عقده في مدينة سوتشي بمشاركة واسعة”.

وأوضحت الوزارة أن لافروف وتيلرسون ناقشا أيضا عددا من القضايا الدولية والثنائية.