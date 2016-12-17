لافروف يبحث مع ظريف وأوغلو الوضع في سورية

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيريه الإيراني محمد جواد ظريف والتركي مولود جاويش أوغلو الوضع في سورية وعملية إخلاء الأحياء الشرقية لمدينة حلب من الإرهابيين وعائلاتهم.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان اليوم.. “إن لافروف بحث في مكالمة هاتفية مع نظيريه التركي والإيراني إضافة إلى تطورات الأوضاع في سورية التحضيرات للاجتماع الثلاثي المقرر يوم 27 كانون الأول في موسكو”.

وأوضحت الوزارة أن لافروف عبر لنظيره التركي عن تعازيه على خلفية الهجوم الذي استهدف حافلة تقل عسكريين في مدينة قيصرية وسط البلاد مؤكداً ضرورة توحيد الجهود لمكافحة الإرهاب الدولي.