لافروف يبحث مع نظيره الأردني تسوية الأزمة في سورية

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في اتصال هاتفي أجراه اليوم مع نظيره الأردني أيمن الصفدي سبل تسوية الأزمة في سورية وتوسيع اتفاق وقف الأعمال القتالية.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن وزارة الخارجية الروسية قولها في بيان.. إن “الوزيرين تبادلا الآراء حول القضايا الاقليمية مع التركيز على تسوية الأزمة في سورية في سياق تعزيز الجهود الرامية لتوسيع اتفاق وقف الأعمال القتالية وإعادة إطلاق عملية الحوار السوري” مشيرة إلى أن الطرفين تطرقا إلى بعض جوانب علاقات التعاون الثنائي بين البلدين.

وكان عقد في العاصمة الكازاخية استانا أمس اجتماع لمجموعة العمل المشتركة بشأن حل الأزمة في سورية على مستوى الخبراء من روسيا وإيران وتركيا بالإضافة إلى الأمم المتحدة والأردن وتم خلاله بحث مسألة تنفيذ اتفاق وقف العمليات القتالية فى سورية والاجراءات الخاصة بانشاء اليات الرصد والمراقبة الفعالة من أجل ضمان الامتثال الكامل لهذا الاتفاق ومنع أي استفزازات إضافة إلى مناقشة تدابير الثقة المتبادلة وضمان وصول المساعدات الإنسانية.