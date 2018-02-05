لافروف يبحث مع نظيره الفرنسي هاتفياً الوضع في سورية

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال اتصال هاتفي اليوم مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان التطورات المتعلقة بالوضع في سورية.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان:”إن الوزيرين تبادلا الآراء حول الأزمة في سورية وأكدا عدم وجود بديل لتسويتها على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254″.

وأشارت الوزارة إلى أن لافروف أبلغ نظيره الفرنسي نتائج مؤتمر الحوار الوطني السوري السوري في مدينة سوتشي والذي أعطى دفعة إيجابية قوية لعملية التسوية في جنيف في إطار الأمم المتحدة.

وذكرت الوزارة أن لافروف ولودريان شددا على ضرورة الالتزام التام والصارم بخطة العمل المشتركة حول تسوية البرنامج النووي الإيراني.