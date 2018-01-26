لافروف يبحث هاتفياً مع دي ميستورا تحضيرات مؤتمر سوتشي

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغى لافروف فى اتصال هاتفى اليوم مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية ستافان دى ميستورا التحضيرات لمؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان نشرته على موقعها الالكتروني: الجانبين ناقشا خلال الاتصال الهاتفي التحضيرات لمؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي بشكل مفصل”.

وأضافت الخارجية الروسية: الجانب الروسي أكد على الأهمية الخاصة لهذا الحدث لجهة تفعيل التحريك الناجح للتسوية السياسية للأزمة في سورية بما يتفق تماما مع المعايير المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

وكان لافروف أوضح مؤخرا أن الهدف الرئيسي لمؤتمر سوتشي هو توفير أكبر قدر ممكن من الدعم لعملية جنيف تحت إشراف الأمم المتحدة لكي تأتي المحادثات بين جميع السوريين بالنتائج التي يترقبونها.