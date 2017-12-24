لافروف يدعو الاتحاد الأوروبي إلى عدم الانجرار وراء الضغوط الأمريكية

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن أمله بأن يتوقف الاتحاد الأوروبي عن الإنصات للدول التي تعادي روسيا خلال عملية بناء العلاقات مع موسكو.

ونقل موقع روسيا اليوم عن لافروف قوله لصحيفة سيميريني القبرصية: إنه من الواضح جدا أن تكثيف وتشديد الاتحاد الأوروبي للعقوبات ضد روسيا بضغط من الولايات المتحدة تسبب في أضرار جسيمة للعلاقات بين الجانبين، معربا عن الأمل بأن يتغلب الاتحاد الأوروبي على الجمود في التفكير ويعثر على القوة في نفسه للتخلي عن بناء سياسته مع روسيا وفقا لمبدأ أقل حد ممكن من القواسم المشتركة.

وأشار لافروف إلى أن موسكو تعرف أن الأوساط السياسية وكذلك أوساط رجال الأعمال في دول الاتحاد الأوروبي أعربت في أكثر من مناسبة عن سخطها وامتعاضها من الوضع السائد بين موسكو وبروكسل، داعيا إلى عدم الانجرار خلف بعض الدول التي تلعب الورقة المناهضة لروسيا بهدف تحقيق مآربها وحل مهام أنانية ضيقة.