لافروف يلتقي موغيريني وظريف لبحث الوضع في سورية

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف آخر التطورات بشأن الاتفاق النووي مع إيران والوضع في سورية.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان: “إن الوزيرين ركزا خلال اجتماع جرى في فيينا اليوم على خطة العمل المشتركة الشاملة بشأن البرنامج النووي الإيراني كما تبادلا وجهات النظر حول بعض القضايا الدولية الملحة وعلى وجه الخصوص الازمة في سورية والإعداد للقمة الخامسة لدول بحر قزوين”.

كما ناقشا أيضا قضايا التعاون الثنائي مع التركيز على تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها على أعلى المستويات لجهة تفعيل التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين.

وفي لقاء آخر بحث لافروف في فيينا مع المفوضة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي “فيديريكا موغيريني” الوضع في سورية والأزمة الاوكرانية والاتفاق النووي مع إيران.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن وزارة الخارجية الروسية قولها في بيان: “إن الاهتمام تركز خلال الحديث عن جدول الأعمال الدولي على آفاق الحفاظ على خطة العمل المشتركة الشاملة لتسوية الوضع حول الاتفاق النووي مع إيران والوضع في دول غرب البلقان وسورية وأوكرانيا”.

وأضاف البيان: أنه تم كذلك النظر في الوضع الحالي وسبل إعادة العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي.