لافروف يلتقي نظيره التركي لبحث تحضيرات مؤتمر الحوار الوطني السوري

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير خارجية النظام التركي مولود جاويش أوغلو اليوم سير الإعداد لمؤتمر الحوار الوطني السوري المقرر عقده نهاية الشهر الجاري في مدينة سوتشي الروسية.

ونقل موقع روسيا اليوم عن وزارة الخارجية الروسية قولها في بيان إن “الجانبين بحثا في اتصال هاتفي سير التحضير للمؤتمر كحدث مرحلي نحو التسوية السياسية في إطار المحادثات برعاية الأمم المتحدة على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 ” كما ناقشا مسألة الالتزام بنظام وقف الأعمال القتالية في مناطق خفض التوتر بموجب الاتفاقات الموقعة في أستانا”.

كما بحث لافروف خلال لقاء اليوم مع رئيس مجلس العلاقات الخارجية الأميركي غير الحكومي “ريتشارد هاس” القضايا الدولية الراهنة بما في ذلك سورية وأوكرانيا وشبه الجزيرة الكورية والمسألة الإيرانية إضافة إلى آفاق تطوير العلاقات الثنائية بين روسيا والولايات المتحدة.