لافرينتييف: مذكرة استانا تتيح فصل “المعارضة المعتدلة” عن الارهابيين

أعلن رئيس الوفد الروسي ألكسندر لافرينتييف إلى اجتماع استانا 4 في بيان أصدره الليلة الماضية “أن المذكرة حول إنشاء مناطق لتخفيف التوتر في سورية تفترض مكافحة الإرهابيين في تلك المناطق من قبل “المعارضة المسلحة” بدعم من البلدان الضامنة”.

وقال لافرينتيف إن المناطق المذكورة هي أربع مناطق تدور فيها حاليا أشد الأعمال القتالية بين القوات السورية من جهة وتنظيم جبهة النصرة ومن سماها “المعارضة المعتدلة” من جهة أخرى.

وتابع لافرينتيف.. لقد قررنا السير على هذا الطريق لإنشاء مثل هذه المناطق لتتمكن من سماها “جماعات المعارضة المعتدلة” في ظل دعم البلدان الضامنة “من المكافحة المباشرة ضد التنظيمات الإرهابية”.

وأكد لافرينتيف أن الاقتراح الروسي حول مناطق تخفيف التوتر في سورية يجب أن يحرك من نقطة الجمود قضية فصل من سماها “المعارضة المعتدلة” عن التنظيمات الإرهابية وبالدرجة الأولى “داعش” و”جبهة النصرة” ويساعد إلى حد كبير في تخفيض مستوى المواجهة المسلحة بين القوات السورية و “المعارضة المسلحة”.

ولفت لافرينتيف إلى أن هذه الوثيقة لا تزال في طور البحث بعد ولذلك لا يستطيع التكلم عن تفاصيلها كما يجري حاليا تحديد وتدقيق المصطلحات الواردة فيها والمزمع توقيعها في سير الجلسة العامة لمحادثات استانا اليوم مؤكدا أن العمل متواصل مع الجانبين الإيراني والتركي في هذا المجال.

وبدأ اجتماع استانا الرابع حول سورية أمس حيث التقى وفد الجمهورية العربية السورية برئاسة الدكتور بشار الجعفري مع الوفدين الروسي والإيراني ومع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية ستافان دي ميستورا.