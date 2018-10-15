لايتشاك: إدارة ترامب تسعى إلى تقسيم الاتحاد الأوروبي

في تصريح له بالجامعة الاقتصادية في براتيسلافا، حذر وزير الخارجية السلوفاكي ميروسلاف لايتشاك من أن الولايات المتحدة باتت تنظر إلى الاتحاد الأوروبي كمنافس لها وليس كشريك ولذلك فإنها تسعى إلى تقسيمه.

وقال لايتشاك مساء أمس: “الاتحاد الأوروبي لاعب عالمي قوي وبالتالي فهو من ناحية التجارة العالمية لا يناسب الجميع ولهذا نرى محاولات لتقسيمه” مشيرا إلى أنه ولهذه الاسباب يجب على دول الاتحاد ان تتوحد وتعي بأنه ما من أحد سيكافح عوضا عنها لحماية مصالحها.

وتابع لايتشاك: إن ادارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب لا تخفي بان الاتحاد الاوروبي يمثل منافسا للولايات المتحدة وبالتالي فمن مصلحتها تقسيمه لافتا إلى أن الوضع الجيوسياسي الحالي معقد للغاية.