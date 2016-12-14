لا دورة استثنائية للراسبين في امتحان الهندسة المعمارية الموحد

نفت مديرة مركز القياس والتقويم في وزارة التعليم العالي الدكتور ميسون دشاش التحضير لإجراء أي دورة استثنائية تكميلية للراسبين في الامتحان الوطني الموحد في كلية الهندسة المعمارية، مبينة أن الامتحان تم إجراؤه مؤخراً ونسبة النجاح كانت مرتفعة جداً.

وأكدت الدكتورة دشاش أنه من غير المنطقي إجراء امتحان تكميلي إضافي للطلاب، لافتة إلى أنه يتم العمل في المركز وفق برنامج زمني على مدار العام فيما يخص إجراء امتحانات وطنية موحدة تشمل عدداً من الاختصاصات ضمن متابعة المركز على صعيد إجراء الامتحانات الموحدة كشرط للتخرج.

وبينت مديرة مركز القياس والتقويم أن السبت القادم ينطلق امتحانا الصيدلة وطب الأسنان الموحدان، وتم استكمال كل الإجراءات لإجراء هذه الامتحانات، علما أن عدد طلاب الصيدلة 150 طالباً وطالبة، وطب الأسنان 60 طالباً ويشمل الامتحان طلاب الجامعات السورية والخاصة وغير السوريين والتقدم في جامعات دمشق وحلب وتشرين والبعث وحماة.

هذا وأعلن مركز القياس والتقويم في التعليم العالي عن إجراء دورة إضافية لطلاب السنة السادسة في كليات الطب البشري من الجامعات السورية الحكومية والخاصة وغير السوريين ويخصص لها 100 درجة، وذلك بناءً على قرار مجلس التعليم العالي.

وأكد المركز أن الامتحان يجري السبت الموافق لـ21 من الشهر الأول العام القادم ولمدة ساعتين في جامعات دمشق وحلب وتشرين والبعث، ويخضع للامتحان جميع طلاب كليات الطب البشري في الجامعات الحكومية والخاصة وغير السورية الذين لم يوفقوا في الدورات السابقة ولا يحق للطلاب الناجحين في الدورات السابقة التقدم للدورة.

ويتضمن اليوم الأول 20 سؤالا بما يخص جلسة الجراحة وجلسة العينية وجلسة الأذنية، وجلسة الأمراض النسائية والتوليد، واليوم الثاني يتضمن جلسة الأمراض الباطنية وجلسة الأطفال.

كما يتطلب النجاح حصول الطالب في الجامعات الحكومية والخاصة على درجة 60% للتخرج، ويستفيد الطالب من علامتين كمساعدة امتحانية، ولا يسمح للطلاب الناجحين بنتيجة الامتحان التقدم إلى مفاضلة الدراسات العليا العام الدراسي 2016- 2017.

ويحق لطلاب السنة السادسة من الجامعات السورية الحكومية والخاصة الذين تقدموا للامتحان الطبي الموحد في الدورات السابقة واستوفوا جميع الأوراق الثبوتية ولم يوفقوا باجتياز الامتحان بالتسجيل في الفترة بين 2/1/2017 و12/1/2017.

وبالنسبة للأوراق المطلوبة فحددت بصورة شخصية وبيان وضع الطالب وإشعار بدفع الرسوم الخاصة بالامتحان.