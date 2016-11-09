لبنان: إحباط محاولة تسلل لإرهابيين في جرود عرسال

تصدت قوات الامن اللبنانية لإرهابيين حاولوا التسلل عبر جرود جنتا بجرود عرسال شمال شرق لبنان، كما اشتبكت معهم ما أدى إلى إصابة ثلاثة منهم وإلقاء القبض عليهم.

وكان الجيش اللبناني أحبط بداية الشهر الجاري محاولة تسلل للإرهابيين من جرود عرسال ورأس بعلبك إلى منطقة البكرات في جرود رأس بعلبك، و أوقع في صفوفهم إصابات عديدة.

من جهة أخرى، أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن الجيش اللبناني اشتبك مع مجموعة إرهابية حاولت التسلل من الأراضي السورية في منطقة جردية قرب بلدة الخريبة البقاعية وأصاب أربعة من أفرادها.