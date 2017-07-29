لبنان.. اعتقال 3 فلسطينيين ينتمون إلى “النصرة” و”داعش”

أعلنت الاجهزة الأمنية اللبنانبة عن توقيف ثلاثة أشخاص فلسطينيين في منطقة قعقعيّة الجسر – قضاء النبطيّة بتهمة الانتماء إلى تنظيمي “داعش” و “جبهة النصرة” الإرهابييين.

ووفقا لتقارير إعلامية لبنانية، اعترف الأوّل بانتمائه إلى جبهة النصرة، وقيامه بمراقبة وتصوير مراكز الجيش اللبناني في صيدا وعلى مداخل مخيّم عين الحلوة، وبتدبير عمليّات اغتيال لبعض عناصر من حركة “فتح” بتكليف من أحد قياديّي تظيم الإرهابي.

واعترَف المتهم الثاني بالمشاركة في المعارك الأخيرة التي شهدها مخيّم عين الحلوة، وقاتَل في صفوف الجماعات الإسلاميّة المتشدّدة ممّا أدّى إلى إصابته. أمّا الثالث فينتمي إلىتنظيم “داعش” ويُعتبَر والده مِن أبرز متزعمي التنظيم الارهابي.