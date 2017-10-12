لبنان.. الجيش و الأمن العام يلقون القبض على 5 إرهابيين

أوقف الجيش والأجهزة الأمنية اللبنانية اليوم خمسة اشخاص لانتمائهم إلى تنظيمات ارهابية ومشاركتهم في عمليات إطلاق نار على مراكز للجيش اللبناني.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن الجيش اللبناني أوقف بناء على مذكرة إلقاء قبض صادرة عن القضاء المختص فلسطينيين اثنين ينتميان إلى جماعة الإرهابي بلال بدر في مخيم عين الحلوة قرب صيدا.

وأضافت الوكالة إن الإرهابيين متورطان بجرم المشاركة في القتال داخل المخيم وإطلاق النار على مراكز الجيش في أحداث عبرا مع جماعة الإرهابي الموقوف أحمد الأسير مشيرة إلى أنه تمت إحالتهما بعد توقيفهما إلى المحكمة العسكرية اللبنانية.

وفي سياق متصل أوقفت الاجهزة الامنية اللبنانية فلسطينيين اثنين في بلدة جون بقضاء الشوف جنوب شرق بيروت لانتمائهما إلى تنظيم إرهابي.

وأقر الارهابيان الموقوفان خلال التحقيقات معهما بانتمائهما إلى مجموعة عبد فضة الإرهابية في مخيم عين الحلوة ومشاركتهما في الاشتباكات التي شهدها المخيم في الفترة الأخيرة وأقرا بضلوعهما في تجارة الأسلحة وحيازتهما كميات من الأسلحة والذخائر.

وبعد القاء القبض على الارهابيين تم تسليمهما الى القضاء المختص لاستكمال الاجراءات القضائية.

إلى ذلك أوقف الامن العام اللبناني اليوم شخصا بتهمة الانتماء والعمل الميداني مع تنظيم “داعش” الإرهابي.

وقالت المديرية العامة للامن العام في بيان لها إن الإرهابي الموقوف الذي يحمل الجنسية السورية اعترف خلال التحقيق معه بأنه عمل لصالح تنظيم “داعش” الإرهابي في بلدة عرسال وتواصل مع عدد من قياداته وكان يزودهم بمعلومات عن شخصيات وعناصر امنية داخل البلدة بهدف تصفيتهم.

وأوضح البيان أن الارهابي الموقوف أحيل الى القضاء المختص بعد انتهاء التحقيق معه فيما يجري العمل لتوقيف باقي الأشخاص المتورطين بالعمل معه.