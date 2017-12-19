لبنان: تواصل الفعاليات والمواقف المنددة بقرار ترامب بشأن القدس

أكد السفير الفلسطيني في لبنان أشرف دبور أن القرار الأمريكي اعتبار مدينة القدس المحتلة عاصمة لكيان الاحتلال الإسرائيلي سيسقط على صخرة صمود وعزيمة الشعب الفلسطيني المستنتد إلى حقه الطبيعي.

وقال دبور في كلمة له خلال وقفة أقامتها الأحزاب والقوى الوطنية اللبنانية وتحالف الفصائل الفلسطينية اليوم أمام مقر الإسكوا في بيروت استنكارا للقرار الأمريكي إن “الشعب الفلسطيني الذي وقف بوجه قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسانده الأحرار في العالم العربي والإسلامي المؤمن بحريته واستقلاله” مؤكدا أن القدس لن تكون إلا عربية.

بدوره أدان رئيس حزب التوحيد العربي اللبناني الوزير السابق وئام وهاب في كلمته القرار الأمريكي مشددا على أن القدس عربية وعاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة إلى الأبد.

من جانبه أعرب طلال ناجي في كلمة باسم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وقوى التحالف الفلسطيني عن تقديره لسورية والمقاومة لدعمها الشعب الفلسطيني ومقاومته وصموده مؤكدا أن الشعب الفلسطيني لن يستكين حتى يسقط القرار الأمريكي ويعلن قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

من جانبه أكد عضو المكتب السياسي لحركة أمل محمد خواجة أن القدس عاصمة أبدية لفلسطين وقال “رغم حجم التحديات والمخاطر نبقى على يقيننا بأن فلسطين عائدة لا محالة وينبع هذا اليقين من معرفتنا وثقتنا بقدرات الشعب الفلسطيني صاحب أطول مقاومة في التاريخ”.

بدوره أكد وزير البيئة اللبناني طارق الخطيب في كلمته إن “لبنان الرافض للتوطين سيبقى الصوت الصادح بالحق ويرفض قرار ترامب بشأن القدس الذي ضرب عرض الحائط جميع القرارات الدولية وجوفها من معانيها ومضامينها”.

من جهتها أكدت لجنة القوى الوطنية والإسلامية في كلمة لها أن الشعب الفلسطيني قادر على حماية ترابه الوطني ومقدساته الدينية والتاريخية ولن يسمح لأحد مهما كانت قوته أن يفرض إرادته عليه مشيرة إلى أن أمريكا أخرجت نفسها من أي دور مستقبلي لها في أي عملية سياسية أو دبلوماسية تخص القضية الفلسطينية.

إلى ذلك أكد الحزب السوري القومي الاجتماعي في بيان أن استخدام الولايات المتحدة الأمريكية الفيتو ضد مشروع قرار في مجلس الأمن بشأن القدس أمس وضع الإدارة الأمريكية في مواجهة العالم بأسره مشيرا إلى أن واشنطن تنتهك القانون والأعراف والمواثيق الدولية وتضع نفسها خارج كل إجماع دولي خدمة لمصلحة الكيان الصهيوني.

كما أكدت جبهة العمل الإسلامي في لبنان في بيان أن استخدام الولايات المتحدة الفيتو في مجلس الأمن لإبطال مشروع القرار استهتار بالمجتمع الدولي واستمرار للمنهجية والعقلية الأمريكية المتحجرة في منع الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة.

وكانت الولايات المتحدة الامريكية استخدمت أمس الفيتو ضد مشروع قرار تقدمت به مصر إلى مجلس الأمن يرفض إعلان ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لكيان الاحتلال الإسرائيلي ونقل سفارة بلاده إليها.