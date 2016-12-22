لبنان: توتر داخل عين الحلوة بعد عملية الاغتيال أمس

أفاد مصادر إعلامية في مدينة صيدا جنوب لبنان بحصول اشتباكات داخل مخيم عين الحلوة، وذلك بعد اغتيال عنصرين من جماعة “عصبة الأنصار” أمس.

الاشتباكات الدائرة بين عناصر من حركة فتح وبين مجموعات “إسلامية”، تستخدم فيها الأسلحة والقذائف والقنابل فضلاً عن عمليات القنص، وتتفاوت حدتها بين حين وآخر، كما تتركز هذه الاشتباكات بين منطقة البركسات والصفصاف حيث معقل “الإسلاميين”.

وأشارت تلك المصادر إلى أن الاتصالات بين القوى الفلسطينية داخل المخيم، نجحت ليلاً في إبقاء الاشتباكات في منطقة واحدة، ومنعت امتدادها إلى مناطق أخرى، رغم الاستنفار العسكري المتبادل بين الفتحاويين و”الإسلاميين” في معظم أرجاء المخيم.

الجيش اللبناني اتخذ إجراءات أمنية مكثفة عند مداخل المخيم الذي يشهد حالات نزوح. هذا وسيعقد اجتماع اليوم في السفارة الفلسطينية، فيما تواصل القوى السياسية اللبنانية اتصالاتها بغية الوصول إلى صيغة تسفر عن وقف لإطلاق النار. الجدير ذكره أن الحصيلة النهائية منذ عملية الاغتيال هي 3 قتلى و9 جرحى