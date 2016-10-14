لبنان.. ضبط مستودع أسلحة وطائرة تحمل متفجرات صغيرة

أعلنت المديرية العامة للامن العام اللبناني اليوم توقيف لبناني وستة سوريين لتعاملهم في الداخل اللبناني مع تنظيمات ارهابية.

وأفادت المديرية فى بيان انه “نتيجة التحقيق مع الموقوفين اعترفوا بما نسب اليهم”، مشيرة الى ضبط مستودع يحتوى على اسلحة وذخائر حربية ورمانات يدوية وصواعق متفجرة.

وقدرت المضبوطات بحمولة نصف شاحنة وتمت ايضا مصادرة جسم طائر يمكن تحميله بمتفجرة صغيرة مجهز بكاميرا خفية متطورة وكذلك تم ضبط سيارة مجهزة بمخبأ سرى تستخدم لنقل الاسلحة وتهريبها.

الى ذلك ذكرت قناة /المنار/ اللبنانية الليلة نقلا عن مصادر أمنية لبنانية ان “الخلية الارهابية التى اكتشفت في بحمدون هي الاخطر من بين التوقيفات التي حصلت في الايام الاخيرة”.

ولفتت القناة الى ان “السوريين الموقوفين كانوا يختبئون في منزل في بحمدون ويتواصلون مع مسؤولين من الجماعات الارهابية

التكفيرية في سورية ويعملون على استقبال ارهابيين انتحاريين وتجهيزهم بما يلزم لحين تحديد مكان تنفيذ التفجير”.