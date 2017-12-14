لبنان: قرار ترامب فاقد للشرعية

أكدت الحكومة اللبنانية أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتبار القدس عاصمة لكيان الاحتلال الإسرئيلي باطل وفاقد للشرعية.

وقالت الحكومة في بيان عقب جلسة اليوم: “إن قرار ترامب الأحادي ملغى وباطل وفاقد للشرعية الدولية وكأنه لم يكن” مشيرة إلى أنها شكلت لجنة خاصة لدراسة مقترحات وزير الخارجية والمغتربين اللبناني جبران باسيل بشأن تكريس القدس عاصمة لفلسطين.

وأعلن باسيل في وقت سابق أنه طلب من الحكومة إنشاء سفارة للبنان في مدينة القدس المحتلة باعتبارها عاصمة فلسطين.

وقال باسيل في حسابه على موقع تويتر: “رفعت كتابا إلى الحكومة لإنشاء سفارة لبنان في القدس عاصمة فلسطين وطرحت على الرئيس الفلسطيني تبادل أراض بين لبنان وفلسطين لهذه الغاية فوعدني بالعمل سريعاً لتقديم عقار للبنان في القدس الشرقية”.

بدوره دعا اللقاء الوطني اللبناني إلى عمل عربي وإسلامي مشترك يحمي مدينة القدس المحتلة ويحافظ على ما تبقى من ماء وجه الأمة.

وقال اللقاء في بيان بعد اجتماعه برئاسة رئيس حزب الاتحاد عبد الرحيم مراد: “إن قرار ترامب برهن مرة أخرى أن الولايات المتحدة لن تكون ولا يمكن لها أن تكون راعيا لسلام حقيقي يحفظ الحقوق ويصون الهوية والكرامة الوطنية إذ أنها الراعية الأولى للإرهاب الذي يمارسه كيان الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني الأعزل”.

وأكد اللقاء الوطني أن القرار الأميركي يعتبر باطلا على كل المستويات القانونية والإنسانية والقومية والدينية وهو لن يغير من واقع التاريخ ولا من عروبة فلسطين وقدسيتها فضلا عن أن القدس وفلسطين هي أرض محتلة ويجب أن تعود إلى أصحابها الشرعيين من بحرها إلى نهرها.