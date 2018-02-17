لبنان: مستعدون للدفاع عن أرضنا ضد أي اعتداء إسرائيلي

أكد وزير الدفاع الوطني اللبناني يعقوب الصراف أن لبنان مستعد للدفاع عن أراضيه وسيادته ضد أي اعتداء إسرائيلي، وقال، على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن”، إن لبنان لن يشن حرباً لكنه سيدافع عن كامل سيادته وهو على أتم الاستعداد للدفاع عن أراضيه، وأضاف: “إن لبنان أصبح قوياً بجيشه ولديه المقومات الكافية للدفاع عن أرضه وشعبه”، فيما أكد وزير الزراعة اللبناني غازي زعيتر أن المقاومة حاجة وضرورة حتى إنهاء احتلال آخر ذرة من تراب أرض لبنان ووقف الانتهاكات لسيادته والتلويح بتهديده.

وشدد زعيتر في كلمة له خلال احتفال وضع حجر الأساس لمشروع حديقة الحدود مع فلسطين المحتلة على أن المقاومة هي سلاح الردع الوطني إلى جانب الجيش والشعب في مواجهة العدو الإسرائيلي الذي يهدد بقضم أراض لبنانية ويحاول الاعتداء عليها، وأضاف: إن حقوقنا ستبقى لنا مهما بلغت التضحيات وستعود كل الحقوق للبنان وإن المقاومين ضحوا بأرواحهم من أجل تحرير الأرض والإنسان.

وأضاف زعيتر: إن المقاومة انطلقت نتيجة للعدوان الإسرائيلي على لبنان ولا تزال حاجة وضرورة حتى انتهاء الاحتلال لآخر ذرة تراب من أرضنا ووقف الانتهاكات لسيادتنا والتلويح بتهديد لبنان وأن المقاومة هي سلاح الردع الوطني إلى جانب الجيش والشعب.

بدوره قال وزير المالية علي حسن خليل في كلمته إن أبناء الجنوب وكل اللبنانيين أجمعوا في اللحظة الصعبة على إسقاط المشروع الإسرائيلي الرامي للسيطرة على مواردنا واستهداف سيادتنا.

وأشار خليل إلى صلابة الموقف اللبناني في مواجهة ما يخطط له العدو الإسرائيلي، وأضاف: نحن مؤتمنون كلبنانيين على أن نبقي على كل عناصر قوتنا حاضرة لمواجهة العدو الإسرائيلي الذي يخطط لقضم جزء من أرضنا.. لمنعنا من استثمار مواردنا النفطية في بحرنا ومنطقتنا الاقتصادية.

بدوره أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب اللبناني علي فياض في كلمته أن مسعى الاحتلال الإسرائيلي في بناء جدار عازل على نقاط التحفظ هو عدوان على السيادة اللبنانية وتهديد للقرار 1701 واختبار لموقف الأمم المتحدة، داعياً الحكومة اللبنانية إلى عدم التهاون بأي شبر من الحدود وبأي قدم من الموارد في المياه والبحر.