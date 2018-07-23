لبنان.. مقتل 8 مسلحين وتوقيف 41 شخصا في بلدة الحمودية

قتل ثمانية مسلحين واعتقل 41 شخصا خلال عملية دهم لمطلوبين نفذها الجيش اللبناني اليوم في بلدة الحمودية شرق لبنان.

وقالت مديرية التوجيه في قيادة الجيش اللبناني في بيان لها: إن “قوة من الجيش قامت بدهم منزل علي زيد اسماعيل المطلوب بعدة مذكرات توقيف بجرم ترويج المخدرات في بلدة الحمودية التابعة لمنطقة بريتال بقضاء بعلبك الهرمل مع مجموعات مسلحة مرتبطة به” موضحة أن القوة المذكورة تعرضت لإطلاق نار من هذه المجموعات ما اضطر عناصر القوة إلى الرد بالمثل.

وأضاف البيان: إن تبادل اطلاق النار أدى إلى مقتل 8 مسلحين وتوقيف 41 شخصا بينهم 6 جرحى من المجموعات المسلحة كما تم ضبط كمية من الأسلحة والمخدرات مشيرا إلى أنه تم تسليم الموقوفين مع المضبوطات إلى المراجع المختصة بينما تستمر قوى الجيش المنتشرة في المنطقة بتنفيذ التدابير اللازمة لتوقيف باقي المطلوبين.

ويواصل الجيش اللبناني والقوى الأمنية عملياتهم لملاحقة المطلوبين بمختلف الجرائم في العديد من المناطق اللبنانية.