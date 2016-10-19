لبنان.. وقفة تضامن مع المناطق السورية المحاصرة من قبل الإرهابيين

نظمت حركة الناصريين المستقلين “المرابطون” وقفة تضامنية، اليوم الأربعاء، أمام مبنى “الأسكوا” في بيروت، دعما لأهالي المناطق المحاصرة من قبل التنظيمات الإرهابية في سورية، بحضور عدد من الشخصيات السياسية والدينية.

ووجه المشاركون في الوقفة التضامنية مذكرة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن تطالب بفك الحصار الذي تفرضه التنظيمات الإرهابية على أهالي المناطق المحاصرة وتؤكد على ضرورة عدم تجاهل مناطق والتركيز على مناطق “بصورة تفقد معها الجهود والمساعي غايتها الإنسانية”.

وأشارت المذكرة إلى تجاهل الأمم المتحدة الحصار الذي تفرضه تنظيمات مدرجة على لوائح الإرهاب الدولية مثل “جبهة النصرة وداعش” على مدينة دير الزور وبلدات مثل الفوعا وكفريا.

وأكد أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين العميد مصطفى حمدان في كلمة خلال الوقفة أن صمود وتصدي الشعب العربي السوري للإرهاب سيحقق له الانتصار القريب “ليس في سورية وحسب بل على امتداد الأمة العربية”.

وقال حمدان: “نجتمع مع كل الأوفياء ليس فقط مع أهل سورية العربية إنما مع أوفياء الإنسانية لأجل كل ما يتعرض له الإنسان العربي اليوم نتيجة هذا الصقيع العربي الذي اتضح أنه يدار على صعيد العالم من قبل الولايات المتحدة الأميركية والعدو الإسرائيلي”. منتقدا في الوقت ذاته تعامل الأمم المتحدة بمعايير مزدوجة في الموضوع الإنساني في سورية.

من جهته نوه ممثل التنظيم الشعبي الناصري خليل الخليل بانتصارات الجيش العربي السوري “الذي دافع عن هوية سورية وعروبتها القومية وبصمود الرئيس بشار الأسد الذي دافع عن عرين العروبة القومية التي يحاولون أن يستبدلوها بهوية طائفية ومذهبية”.

بدوره، اعتبر عضو المجلس السياسي في حزب الله الحاج محمود قماطي أنه “لولا المؤامرة الكونية على سورية لما كان هناك تجويع وقتل حصار تفرضه التنظيمات الإرهابية على السكان الآمنين”.

وقال: “عندما صمدت سورية وصمدت خياراتها القومية العربية المقاومة لجأ الأعداء إلى كل الأساليب وتعاطوا بمعايير مزدوجة”.

بدوره اعتبر عضو تجمع العلماء المسلمين في لبنان الشيخ إبراهيم بريدي أن الحصار الذي تفرضه التنظيمات الإرهابية على المدنيين يدل على ضعف هذه التنظيمات، مؤكدا أن صمود الشعب العربي السوري تحت تلك الظروف سيؤدي إلى النصر.

إلى ذلك، قال رئيس وفد مشايخ عكار الشيخ مؤمن الرفاعي “جئنا اليوم من عكار إلى مقر الأمم المتحدة في بيروت لنوجه الرسالة إلى الأمم والدول المتآمرة على المقاومة في منطقتنا ونقول إن شعوبنا العربية والإسلامية باتت تعي أن الوهابية جرثومة صهيونية دخيلة على جسدنا الإسلامي”.

بدوره قال مسؤول الجبهة الشعبية-القيادة العامة في لبنان أبو عماد رامز “نقول للأمم المتحدة إن المجموعات الإرهابية التي تدمر مقابر الشهداء في مخيم اليرموك وقادة المقاومة هي ذاتها التي تحاصر كفريا والفوعة ودير الزور وباقي المدن السورية”.