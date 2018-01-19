لتأهيل بلدات وادي بردى.. تعاقدات بقيمة 300 مليون ليرة

أعلن محافظ ريف دمشق المهندس علاء منير ابراهيم أنه تم التعاقد مع شركات من القطاع العام للبدء بتأهيل بلدات وقرى وادي بردى بقيمة 300 مليون ليرة.

أشار إبراهيم إلى أن الأعمال التي تم التعاقد عليها تشمل قطاعات المياه والكهرباء والهاتف إضافة إلى أنه تم توسيع حرم نبع عين الفيجة بموجب مرسوم وفور صدور التعليمات التنفيذية له سيتم تنفيذ مشروع الحرم.

وأكد إبراهيم أن عودة الاهالي ستتم خلال فترة تنفيذ مشروع الحرم ليبدؤوا مباشرة بتأهيل منازلهم وبيوتهم بالتعاون مع المحافظة.

وبشأن مدينة داريا بين المحافظ أن الاعمال بدأت هناك في أحياء عدة وتمت المباشرة في إعادة بناء المجمع الحكومي وقريبا سيكون جاهزا لاستقبال الاهالي وتقييم الأضرار الخاصة.