لتحصين الثروة الحيوانية.. توفر الأدوية البيطرية لحملات التلقيح بالحسكة

أكد رئيس دائرة الصحة الحيوانية في مديرية الزراعة بالحسكة الدكتور يحيى داوود توفر كل الأدوية البيطرية الخاصة بحملة التلقيح الشهرية للثروة الحيوانية لتحصينها من الأمراض السارية والوبائية وذلك في ظل استمرار وزارة الزراعة بإرسال الأدوية البيطرية واللقاحات إلى المحافظة جوا.

وأشار داوود إلى أن الثروة الحيوانية بالمحافظة تشهد تحسنا جراء تقديم اللقاحات المختلفة والمراقبة المستمرة والتواصل مع المربين، لافتا إلى أن عدد التحصينات التي نفذتها الدائرة خلال الشهر الماضي بلغ مليونين و92 لقاحا للأغنام والأبقار والماعز والدواجن ضد الأمراض المختلفة “الحمى القلاعية والجدري وانتروتوكيسميا وبرسيلا ونيو كاسل”.

وكانت مديرية الزراعة استلمت مطلع شهر تشرين الثاني الماضي كمية 550 ألف جرعة لقاح مختلفة.