لتعويض خسائر نوت 7.. سامسونج تدعم هاتف جلاكسى بقلم S Pen

كشفت تسريبات جديدة أن هاتف سامسونج جلاكسي S8 المقبل سيزود بقلم S Pen كملحق خارجي للهاتف، وهو ما يجعله أول هاتف من سلسلة S يمتلك قلما بداخله، وهي الميزة التي لم تكن متاحة لأي إصدار أخر من سلسلة S.

ووفقا لما نشره موقع phonearena الهندي فإن ميزة القلم متاحة بشكل حصري لسلسلة “جلاكسي نوت”، لكن بعد المشكلة التي أضرت بهاتف “نوت7” فربما وجدت الشركة أن هذه الخطوة قد تكون طريقة لانقاذها من هذا الأمر، وتكون وسيلة لتلبية احتياجات المستخدمين بكل سهولة.

على جانب آخر أشارت تقارير سابقة إلى أن هاتف سامسونج جلاكسي S8 سوف يأتي بشاشة تترواح بين 5.1 إلى 6.2 بوصة، لكن من غير المحتمل أن يتم دمج القلم في الهيكل الخاص بالجهاز.

فيما كشفت بعض التسريبات الأخرى أن هاتف سامسونج “جلاكسي S8” القادم سيأتي مع 8GB “رام” على عكس التسريبات السابقة التي قالت إنه سيأتي مع 6 جيجابايت “رام”، وهناك تقارير منفصلة أشارت إلى أن الشركة ستطلق نسخة كبيرة الحكم بشاشة 6 بوصة ستحمل اسم Galaxy S8 Plus، وهذه النسخة ستغلق الفجوة بين أجهزة الهواتف والفابلت.