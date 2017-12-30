لتوزيعها على أسر الشهداء.. استلام160 طناً من الحمضيات

تسلم فرع السورية للتجارة بمحافظة ريف دمشق صباح اليوم 160 طنا من الحمضيات مقدمة من أهالي محافظتي اللاذقية وطرطوس إلى أسر الشهداء في المحافظة وذلك استكمالا لحملة دعم أسر الشهداء التي أطلقتها رئاسة مجلس الوزراء.

وأوضح مدير فرع السورية للتجارة في ريف دمشق أحمد حناوي أثناء استلام الحمولة أن “المؤسسة قامت بشراء الحمضيات من الفلاحين ضمن حملة دعم الفلاحين لتقديمها كهدية رمزية إلى أسر الشهداء في معظم مناطق ريف دمشق”.

بدوره أشار نائب رئيس المكتب التنفيذي في محافظة ريف دمشق راتب عدس إلى أن المحافظة استلمت الحمضيات من المؤسسة السورية للتجارة وتقوم بتوزيعها على أسر الشهداء في مناطق الغزلانية والنبك وقطنا والكسوة.

وخلال عملية التوزيع على أسر الشهداء في بلدة الغزلانية بين رئيس مجلس البلدة المهندس عبد الله رمضان أن هذه الحملة تأتي في إطار الدعم الذي تقدمه الحكومة لأسر الشهداء, مشيرا الى ان البلدية كانت وزعت مؤخرا العديد من السلات الغذائية على هذه الاسر لتلبية احتياجاتهم الضرورية ولتخفيف الأعباء عنهم.