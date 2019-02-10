لتوفير الجهد على العمال.. بدء تجربة العد الآلي في مخبز شهبا بالسويداء

بدأ فرع الشركة العامة للمخابز الآلية العامة بالسويداء تطبيق تجربة العد الآلي الرقمي لأرغفة الخبز في مخبز شهبا الآلي وذلك على خطي الإنتاج فيه.

وأشار مدير مخبز شهبا علي عامر إلى أهمية هذه الخطوة لضبط عملية الإنتاج وتسهيل إجراءات العمل وتوفير الجهد على العمال في ضوء نقص العمالة بالمخبز.

من جهته لفت مدير فرع الشركة المهندس عادل علم الدين إلى أن هذه التجربة تأتي في إطار التحديثات بعمل المخابز وتحسين أداء العمل لتامين احتياجات المواطنين من الخبز.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية اليومية لمخبز شهبا الآلي من مادة الخبز على خطي إنتاج نحو 18 طنا.