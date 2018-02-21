لجان لتقييم العملية الامتحانية في جامعة البعث

دعا رئيس جامعة البعث في حمص الدكتور بسام ابراهيم إلى تشكيل لجان تقييم للعملية الامتحانية وفق المادة 90 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات لتصويب الأخطاء في حال وجودها.
وشدد ابراهيم خلال انعقاد مجلس الجامعة اليوم على اتخاذ كل التحضيرات اللازمة استعداداً للبدء بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2017-2018.
واستعرض المجلس سير الامتحانات الجامعية ونتائجها، داعيا لنشر النتائج فورا على المواقع الالكترونية الخاصة بكل كلية مع التأكيد على عقد لقاءات دورية للأقسام والكوادر التدريسية والإدارية في الكليات والمعاهد لاستقبال الفصل الجامعي الثاني.
من جانب آخر انطلقت في الجامعة اليوم امتحانات التعليم المفتوح حيث بلغ عدد المتقدمين للامتحان 40 ألف طالب وطالبة.
وأكد رئيس الجامعة في أن الجامعة أنهت كل التحضيرات اللازمة لاستقبال امتحانات التعليم المفتوح وذلك بعد الانتهاء مباشرة من امتحانات التعليم النظامي، مشيرا إلى أن قاعات ومدرجات الكليات جميعها مجهزة للامتحانات وفق أفضل الظروف.