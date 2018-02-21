لجان لتقييم العملية الامتحانية في جامعة البعث

دعا رئيس جامعة البعث في حمص الدكتور بسام ابراهيم إلى تشكيل لجان تقييم ‏للعملية الامتحانية وفق المادة 90 من اللائحة التنفيذية لقانون ‏تنظيم الجامعات لتصويب الأخطاء في حال ‏وجودها.

وشدد ابراهيم ‏خلال انعقاد مجلس الجامعة اليوم على اتخاذ كل التحضيرات اللازمة استعداداً ‏للبدء بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2017-2018‏.

واستعرض المجلس سير الامتحانات الجامعية ونتائجها، داعيا لنشر النتائج فورا على المواقع الالكترونية ‏الخاصة بكل كلية مع التأكيد على عقد لقاءات دورية للأقسام ‏والكوادر التدريسية والإدارية في الكليات والمعاهد لاستقبال ‏الفصل الجامعي الثاني.‏

من جانب آخر انطلقت في الجامعة اليوم امتحانات التعليم ‏المفتوح حيث بلغ عدد المتقدمين للامتحان 40 ألف طالب ‏وطالبة.

وأكد رئيس الجامعة في أن الجامعة أنهت كل ‏التحضيرات اللازمة لاستقبال امتحانات التعليم المفتوح وذلك بعد ‏الانتهاء مباشرة من امتحانات التعليم النظامي، مشيرا إلى أن قاعات ‏ومدرجات الكليات جميعها مجهزة للامتحانات وفق أفضل الظروف.