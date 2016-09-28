لجنة التسعير تطالب “الاقتصاد” والجمارك بتدقيق في اسعار المستوردات

وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وممثلو غرفة تجارة دمشق مصرف سورية المركزي لموافاة لجنة التسعير بآلية العمل حيال أسعار الصرف التي سيعمل بها إضافة لنشرات أسعار الصرف المعتمدة في دراسة التكلفة ودراسة الأضابير التي تمت الموافقة عليها من المستوردين وفق تعليمات رئاسة الحكومة فيما يتعلق بنسبة الـ50%.

وخلال اجتماع لجنة التسعير أمس طالبت الوزارة وممثلو الغرفة وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والجمارك العامة بالتدقيق في أسعار المستوردات المقدمة من المستورد على اعتبار أن الاستيراد هو الأساس في احتساب التكلفة والسعر.