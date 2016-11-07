لجنة الحسابات بمجلس الشعب تناقش الموازنة الاستثمارية لوزارة الأوقاف

ناقشت لجنة الموازنة والحسابات فى مجلس الشعب صباح اليوم الموازنة الاستثمارية لوزارة الاوقاف لعام 2017 والبالغة 156 مليونا، و500 الف ليرة سورية.

وتركزت مداخلات أعضاء اللجنة حول مشاريع الاستبدال والتجديد والمشاريع المباشر بها وبرنامج نشر ثقافة الترشيد وتوثيق وأتمتة الوقف الخيري وتطوير مناهج التعليم الشرعي.

واكد وزير الاوقاف الدكتور محمد عبد الستار السيد أهمية التنسيق مع وزارة العدل لاحداث محاكم وقفية لحل موضوع تخمين عقارات الوقف المؤجرة لصالح الوزارة، لافتا الى أن الوزارة تعمل على مواجهة الفكر المتطرف.