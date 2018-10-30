لجنة الدفاع الروسية: أي طائرة توجه الدرونات إلى حميميم.. سنسقطها

لم يستبعد رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما فلاديمير شامانوف إسقاط روسيا أي طائرة استطلاع تعمل على توجيه الدرونات إذا تعرضت المواقع الروسية في سورية للخطر.

شامانوف صرح، في حديث لوكالة “إنترفاكس”، بأن الجانب الروسي أصدر بيانا عن قيام طائرة استطلاع أمريكية بتوجيه الدرونات التي هاجمت القواعد الروسية في سورية، ذلك يمنح موسكو الحق، في المرة المقبلة، لضرب طائرات الاستطلاع هذه.

وكان نائب وزير الدفاع الروسي الفريق أول ألكسندر فومين أعلن، في وقت سابق، أن طائرة استطلاع أمريكية من طراز Poseidon-8، قامت بتوجيه الدرونات التي هاجمت القاعدة الروسية في حميميم مطلع العام.