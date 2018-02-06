لجنة المرأة العاملة في اتحاد عمال حمص تناقش خطة عملها للعام الحالي

ناقشت لجنة المرأة العاملة في اتحاد عمال حمص خلال اجتماعها اليوم خطة عملها للعام الحالي والمتضمنة متابعة زيارة أسر شهداء الطبقة العاملة وتقديم المساعدات الممكنة لهم واستكمال افتتاح دور الحضانة في مواقع العمل.

وبينت رئيس لجنة المرأة العاملة وأمين سر اتحاد عمال حمص حسنة المحمد أن الخطة تتضمن أيضا إقامة ندوات تثقيفية صحية على مدار العام وتأمين الفحص الطبي الدوري للعاملات بالتنسيق مع مديرية صحة حمص ونقابة عمال الصحة والعمل على تعديل قانون العاملين الأساسي من أجل زيادة إجازة الأمومة وتوحيد منحها لجميع الأولاد.

ودعت عضوات اللجنة إلى تقديم آراء وأفكار جديدة لطرحها في مؤتمر اتحاد عمال المحافظة السنوي والتي من شأنها تطوير عمل وأداء لجان المرأة العاملة وإيجاد الحلول المناسبة للعاملات في مواقع العمل بالتعاون مع النقابات والإدارات المعنية.