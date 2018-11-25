لجنة الموازنة والحسابات تناقش موازنة وزارة الخارجية والمغتربين

ناقش أعضاء لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب اليوم موازنة وزارة الخارجية والمغتربين وخطتها الاستثمارية للعام 2019 والمقدرة بمليار و450 مليون ليرة.

ونوه الأعضاء بجهود العاملين في وزارة الخارجية، مؤكدين دعم اللجنة الدائم للوزارة من أجل تأمين احتياجاتها والاعتمادات اللازمة لها.

بدوره أكد معاون وزير الخارجية والمغتربين الدكتور أيمن سوسان أنه تم استكمال مشروع الطابع الإلكتروني بما يسهل المعاملات القنصلية، لافتاً إلى أنه سيتم خلال وقت قصير أتمتة كل ما يتعلق بالوزارة والربط الإلكتروني بين الإدارة المركزية والبعثات لتسهيل التواصل فيما بينها.