لجنة تحقيق الأمم المتحدة: مسلحو الأحياء الشرقية لحلب منعت المدنيين من المغادرة

أعلنت لجنة التحقيق التي شكلتها الأمم المتحدة حول سورية أن مجموعات مسلحة في الأحياء الشرقية لمدينة حلب منعت المدنيين من مغادرة المدينة بهدف استخدامهم كدروع بشرية.

وقالت اللجنة في بيان اليوم.. “تلقينا تقارير بشان مجموعات معارضة بينها جبهة النصرة الإرهابية وأحرار الشام تشير إلى منعهم مدنيين من المغادرة وأيضا بشأن اختلاط مسلحي المعارضة بالأهالي ما يزيد من تعرض المدنيين لمخاطر القتل أو الإصابة”.

وكان المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان روبرت كولفيل أكد يوم الجمعة الماضي أن “جبهة النصرة” و”كتائب أبو عمارة” أعدمتا بحسب العديد من المصادر مدنيين حاولوا الفرار مما تبقى من أحياء في حلب بيد الإرهابيين.

من جهة أخرى أشارت اللجنة إلى تلقيها مزاعم “بشان انتهاكات للقوات الحكومية السورية” رغم أن الجيش العربي السوري قام بتأمين خروج عشرات آلاف المدنيين المحاصرين من قبل التنظيمات الإرهابية في أحياء حلب إلى مراكز الإقامة المؤقتة في منطقة جبرين.

ولا تزال مئات العائلات محتجزة من قبل إرهابيي “جبهة النصرة” ومجموعات تكفيرية في مقدمتها “حركة نور الدين الزنكي” تزعم واشنطن وحلفاؤها أنها “معارضة معتدلة” رغم ارتكابها عشرات المجازر بحق الأهالي في حلب وريفها.