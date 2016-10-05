لجنة خبراء مستقلة تعتبر الهجوم على قافلة المساعدات بحلب مسرحية مفبركة

أفادت وكالة نوفوستي الروسية بأن لجنة خبراء مستقلة في مجموعة دعم سورية اعتبرت الهجوم على قافلة المساعدات يوم 19 أيلول بحلب مسرحية مفبركة، وما هو إلا «تمثيلية» معدة بشكل جيد

وقد قام الخبراء بدراسة الصور والتسجيلات المصورة من مكان الهجوم المتوفرة في وسائل الأعلام وكذلك التسجيل المصور من على متن طائرة استطلاع روسية، ويشير الخبراء الى أن التسجيل المصور «يظهر بوضوح وجود سيارة تحمل مدفع هاون ذا عيار كبير كانت تتحرك بالقرب من القافلة».

وجاء في وثيقة حصلت وكالة «نوفوستي» على نسخة منها: «بلدة أورم الكبرى» تقع في منطقة خاضعة لسيطرة إرهابي «جبهة النصرة»، علاوة على ذلك، تعتبر هذه المنطقة ذات تواجد كبير للإرهابيين.