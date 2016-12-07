لجنة نقل الركاب بحلب: إحداث خطوط لتخديم الأحياء التي أُعيد إليها الأمن

قررت لجنة نقل الركاب في محافظة حلب خلال اجتماعها أمس إجراء دراسة عاجلة لجميع الأحياء التي تمت إعادة الأمن والاستقرار اليها بالمدينة لإحداث خطوط نقل داخلي وتشغيل ميكروباصات عليها بما يوفر خدمات النقل المناسبة للأهالي العائدين إلى منازلهم.

وأكد محافظ حلب حسين دياب حرص المحافظة على توفير جميع الخدمات للأحياء التي تمت إعادة الأمن والاستقرار إليها، بما فيها خدمات النقل حيث يتم حاليا تخديم خط مساكن هنانو والأحياء المجاورة له بأكثر من 25 باصا من الشركة العامة للنقل الداخلي، داعيا أعضاء اللجنة إلى التحرك الفوري عند إعادة الأمن والاستقرار إلى أي منطقة أو حي لدراسة مسارات الطرق المؤدية إليه وتخصيص العدد الكافي من الباصات أو الميكروباصات وتحديد التسعيرة المناسبة.

ولفت المحافظ إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحسين المرفق المروري ومراقبة عمل الميكروباصات والتأكد من التزامها بالخطوط والمسارات والتعرفة المحددة واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المخالفين خصوصا ما يتعلق بقيام بعض السائقين بعدم الوصول لنهاية الخطوط المحددة لهم.

وخلال الاجتماع تم تشكيل لجنة فنية مصغرة للبت في بعض الطلبات الروتينية والدورية المقدمة من المواطنين كما تمت الموافقة على عدة طلبات لتغيير خطوط سير مركبات عدد من المواطنين، إضافة إلى تمديد مسار الميكروباصات العاملة على خط حلب الجديدة-جنوبي ليصل إلى ساحة الشهداء ومدخل منيان وذلك بهدف تخديم الأهالي وطلاب المدارس.