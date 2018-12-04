لجنة وزارية تتفقد المشاريع الخدمية في دير الزور

تفقدت اللجنة الوزارية المكلفة متابعة المشاريع الخدمية والتنموية في محافظة دير الزور برئاسة وزير النفط والثروة المعدنية المهندس علي غانم أعمال إعادة تأهيل الطابقين الثالث والرابع في مشفى الأسد بالمدينة والبالغة كلفتها 92 مليون ليرة سورية والتي تعرضت للتخريب من قبل التنظيمات الإرهابية المسلحة.

واطلعت اللجنة الوزارية على عمل ورشات إزالة الانقاض وفتح الشوارع في حي الحميدية وعدد من الساحات والدوارات ومدخل مدينة دير الزور الجنوبي “البانوراما” التي تم الانتهاء من إعادة تأهيلها مؤخرا.

شارك بالجولة وزير الصحة الدكتور نزار يازجي ومحافظ دير الزور عبد المجيد الكواكبي وعدد من اعضاء مجلس الشعب عن المحافظة.

وكان مجلس الوزراء اقر في التاسع عشر من أيلول العام الماضي خطة اقتصادية واجتماعية وثقافية وخدمية شاملة لدير الزور تضمنت استمرار الوزارات المعنية بتأمين احتياجات أبناء المدينة وعودة كل الخدمات وتفعيل مؤسسات الدولة الاقتصادية والخدمية وعودة الموظفين إليها وتكليف لجنة التنمية البشرية في رئاسة مجلس الوزراء إعداد دراسة للحالة الاجتماعية والثقافية بالمدينة بهدف وضع تصور لتجاوز الآثار السلبية التي أفرزها الإرهاب من الناحيتين الاجتماعية والثقافية.