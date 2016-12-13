لحود: استعادة كامل أحياء حلب إنجاز نوعي لسورية قيادة وشعبا وجيشا ولحلفائها المقاومين

أكد الرئيس اللبناني الأسبق العماد إميل لحود أن استعادة جميع أحياء مدينة حلب لحضن الدولة السورية هي إنجاز نوعي لسورية قيادة وشعبا وجيشها الباسل وحلفائه المقاومين.

وقال لحود أمام زواره اليوم.. إن “الاقتناع كان راسخا لدينا منذ اليوم الأول لاندلاع الحرب الإرهابية الكونية على سورية أن الدولة السورية بقيادة الرئيس بشار الأسد سوف تنتصر بصمود شعبها وعقيدة الجيش القتالية التي تجعل من سورية حصنا منيعا على الأعداء”.

وأضاف لحود.. إن “هذا الانتظار كبير ومنتظر لسورية على أعدائها من محرضي الإرهاب ومموليه” مشيرا إلى أن “الإرهاب دخل مرحلة اليأس القاتل والانحسار الكبير في سورية والعراق”.

وحول الأوضاع في لبنان اعتبر لحود أن الاستقرار العام لا يزال سمة المرحلة وسيبقى بعد أن وعى الجميع أخطار التشرذم حتى وصل بهم الأمر الى المعالجة السياسية الداخلية لموضوع ملء سدة الرئاسة والانصراف إلى إعادة تكوين السلطة بإشراف من الرئيس الذي يعود إليه أمر تحقيق قسمه بالحفاظ على الدستور والقوانين وسلامة الأرض والشعب.

وأعرب لحود عن أمله بأن تتوج الجهود بحكومة جامعة ومتجانسة ومنتجة ومنصرفة إلى العمل الكبير الذي ينتظرها بدءا من إقرار قانون انتخاب وفقا للنظام النسبي وعلى أساس لبنان دائرة واحدة مراعاة لقواعد العيش المشترك وصحة التمثيل السياسي وفعاليته.