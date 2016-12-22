لحود: الانتصار في حلب على الإرهاب يؤسس لمرحلة جديدة

أكد الرئيس اللبناني السابق العماد إميل لحود أن انتصار سورية وحلفائها على الإرهاب في حلب حمى سورية ولبنان من مخاطر الإرهاب الذي ضرب في أكثر من منطقة ويضرب اليوم في اوروبا والعالم.

وقال لحود في كلمة له اليوم إن ما تقوم به المقاومة وما تقدمه اليوم في سورية في محاربة المجموعات الارهابية التكفيرية لا يقل أهمية عما قامت به وتقدمه في مواجهة العدو الصهيوني مشيرا إلى أن الإرهاب والصهيونية هما وجهان لعملة واحدة.

وأضاف إن هذا الانتصار سيؤءسس لمرحلة جديدة في الصراع مع العدو الصهيوني والإرهاب التكفيري مشيرا إلى أن سورية بقيادتها وجيشها وشعبها ستنتصر كما انتصر لبنان.