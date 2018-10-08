لخلافة لوبيتيجي.. مدرب إيطالي يغزو عقل الريال

نقلت تقارير صحفية، عن أن ريال مدريد الإسباني، وضع عينه على مدرب إيطالي، حال قرر الفريق الملكي، إقالة جولين لوبيتيجي، بعد تدهور النتائج في الليغا.

ونقل موقع “فوتبول إيطاليا”، أن ريال مدريد، يفكر في استقدام الإيطالي أنطونيو كونتي، حال رحيل لوبيتيجي، على اعتبار أن مدرب تشيلسي السابق، هو المدير الفني الوحيد، صاحب القدرات المميزة، ولا يدرب أي فريق في الوقت الحالي.

وأضاف الموقع، أن أحد الحلول أمام إدارة النادي الملكي، يدور حول ترقية سنتياجو سولاري، مدرب فريق الكاستيا.

يذكر أن أنطونيو كونتي يخوض حاليًا معركة قانونية مع البلوز، بعدما رفع قضية ضد تشيلسي، بسبب الإقالة غير العادلة له، من وجهة نظره.