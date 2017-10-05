لدعم الصادرات السورية.. “فلاي داماس” تسيير أول طائرة الشحن

بدأت “فلاي داماس” للطيران بتسيير الرحلة الأولى لطائرة الشحن اليوم بهدف دعم الصادرات السورية والنهوض بالاقتصاد الوطني.

رئيس مجلس إدارة “فلاي داماس” للطيران عمار القادري في حديث صحفي أشار إلى أن “فلاي داماس” استقطبت طائرة الشحن الجديدة 737-400 تزامنا مع إطلاق فعاليات معرض دمشق الدولي مزينة بشعار المعرض بدورته الـ 52 لتكون أول طائرة شحن سورية خاصة ستعمل على تسهيل عملية الشحن أمام المصدرين السوريين ودعم حركة التبادل التجاري لافتا إلى أن الرحلة الأولى التي توجهت إلى بغداد لن تكون الوحيدة بل ستكون هناك رحلات بشكل دائم إلى العراق والكويت والإمارات على أن يتم لاحقا توسيع تلك الوجهات لتشمل كل الأقطار العربية والصديقة لدعم الصادرات السورية.

يشار إلى أن “فلاي داماس” للطيران تأسست في 30 كانون الأول عام 2014 كإحدى الشركات الخاصة الوطنية العاملة بمجال النقل الجوي في سورية بهدف دعم حركة الملاحة الجوية في سورية من خلال رحلاتها الداخلية إلى المحافظات ورحلات خارجية مع الدول العربية وحصلت بتاريخ 8 شباط عام 2015 على شهادة ناقل وطني جوي خاص متخذة من العاصمة دمشق مركزا لإدارتها العامة.