لدمج دفاعاتها.. دول الاتحاد الأوروبي توقع اتفاقا

وقعت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اليوم اتفاقا يقضي بدمج دفاعاتها عن طريق السماح بالتمويل والتطوير والنشر المشترك للقوات المسلحة.

ونقلت فرانس برس عن رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك قوله في كلمة أمام قادة الاتحاد الأوروبي وجيوش الدول الأعضاء “كان الحلم يتناقض مع الواقع اليوم الحلم أصبح واقعا”.

من جهتهم اعتبر دبلوماسيون أن الاتفاق المسمى “التعاون الدائم المنظم” أو “بيسكو” يهدف إلى “إظهار الوحدة وأن يكون خطوة ملموسة نحو التكامل الأوروبي وخاصة بعد قرار بريطانيا الانسحاب من الاتحاد”.

والدول التي لا يشملها الاتفاق هي الدانمارك التي لديها خيار البقاء خارج الشؤون الدفاعية للتكتل ومالطا إضافة إلى بريطانيا بعد قرار انسحابها من الاتحاد.

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي سعى لهذا الاتفاق منذ 70 عاما حيث عارضته كل من فرنسا وبريطانيا في خمسينيات القرن الماضي.