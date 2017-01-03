لزراعة 21115 دونم قمح.. تعاقد بين إكثار البذار والمزارعين بالسويداء

أنهى فرع المؤسسة العامة لاكثار البذار بالسويداء عمليات التعاقد مع المزارعين لزراعة بذار القمح للموسم الحالي، وذلك بغية تنفيذ الخطة

الانتاجية الاكثارية.

وبين مدير فرع الموسسة المهندس وائل الطويل أن اجمالى المساحات المتعاقد عليها لزراعتها بصنفي القمح شام 3 و دوما 1 بلغ 21115 دونما، وهي تعد جيدة لضمان الحصول في نهاية الموسم الحالى على كميات جيدة من البذار تساعد بتأمين متطلبات الخطة الزراعية للموسم القادم، مشيرا الى مواصلة توزيع بذار القمح صنفي شام 3 ودوما1 على المزارعين لتنفيذ الخطة الزراعية للموسم الحالي، حيث وصلت الكميات المباعة منها لغاية تاريخه الى نحو 1400 طن بقيمة 190.400 مليون ليرة.

ولفت الطويل الى استمرار الفرع بالتعاقد لزراعة بذار الشعير فرات2 والحمص غاب حيث وصلت المساحات المتعاقد عليها لغاية تاريخه الى 7203 دونمات للشعير و 84 دونما للحمص.

وكانت مديرية الزراعة بالسويداء اعتمدت خطة لمحصول القمح للموسم الحالي تتضمن زراعة 31701 هكتار.