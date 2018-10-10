“لزقة طبية”

كثيرون يفكرون أن اللصقات الطبية اخترعت لمساعدة الصيدلي فلا يعيد بقية المبلغ المتبقي “الفراطة”، ولكن الحقيقة أن هذا الاختراع أهم من هذا كله وحقق أرباحاً خيالية والحادثة هي أنه في عام 1920، كان يوجد موظف في شركة “جونسون أند جونسون” يدعى أيرل ديكسون، متزوج حديثا، وفي كل مرة تدخل العروس إلى المطبخ تجرح يديها، وكانت الشركة في تلك الفترة مشهورة بصناعة القطن والشاش المعقم بقطع كبيرة للمشافي وكان فريدا من نوعه، ولما تفاقم وضع زوجته وكانت تُجرح بالسكين كثيراً، صار أيرل يقطع الشاش قطعا صغيرة ويربط يد زوجته بشريط لاصق.

أعجبت الشركة بفكرة أيرل، وتبنتها وقامت بداية بحركة تسويقية ذكية بتوزيع اللصقات مجاناً على فرق الكشافة الأمريكية قبل أن يتحول هذا الاختراع لواحد من أهم موجودات المنزل الطبية، ويقدر بأن الشركة باعت لغاية اليوم حوالي 100 بليون لصقة طبية.