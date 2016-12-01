لص يسرق ذهبا بقيمة 6ر1 مليون دولار في نيويورك

أعلنت شرطة مدينة نيويورك الامريكية أنها تبحث عن رجل سرق قدرا من رقائق الذهب يزن 39 كيلوغراما من شاحنة قبل شهرين واختفى حاملا معه كنزا تقدر قيمته بنحو 6ر1 مليون دولار.

ونقلت رويترز عن الشرطة قولها ان الحادثة وقعت في منطقة مزدحمة من شارع 48 في مانهاتن قرب مجمع روكفيلر وان الرجل يتراوح عمره بين 50 و60 عاما من أصول لاتينية ويرتدى سترة سوداء وقميصا أخضر ويعتقد أنه هرب الى فلوريدا.

وكانت شرطة المدينة نشرت في وقت متأخر من يوم امس صورا ومقطع فيديو للمشتبه به الذي كان يسير قرب الشاحنة في الـ29 من أيلول الماضي واستغل لحظة سهو من حراس الامن لينتشل القدر الذي يعادل 19 لترا ويظهر الرجل في الفيديو وهو يسير مبتعدا بصعوبة على الارجح بسبب وزن القدر